Мединский переговорил с Райкиным и пообещал поддержку «Сатирикону»

Министр культуры Владимир Мединский 27 октября встретился с директором театра «Сатирикон» Анатолием Полянкиным. Как сообщается на сайте ведомства, речь, в частности, шла о поддержке театра в 2017 году.

Мединский, говорится в пресс-релизе, заявил о готовности оказать театру помощь после утверждения федерального бюджета на 2017 год.

«Состоялся взаимоуважительный и доверительный разговор. Мы уважаем талант и мнение творческого лидера "Сатирикона" Константина Аркадьевича Райкина. Естественно, что театр, учредителем которого является Минкультуры России, мы в сложном положении не оставим», — сообщил замминистра Александр Журавский, также присутствовавший на встрече.

«Как только будет утвержден федеральный бюджет, мы все вопросы решим. Министр дал такие указания», — отметил Журавский.

Также ведомство сообщило о беседе Мединского с худруком театра Константином Райкиным, после которого «мы все посчитали, что инцидент исчерпан и непонимание преодолено».

«Мы договорились спокойно и без привлечения СМИ решать возникающие вопросы в рабочем порядке», — отметили в министерстве.

Когда был разговор и встречались ли Мединский и Райкин лично, там не уточнили.

«Мы честно поговорили. Прояснили позиции друг друга. Принесли друг другу извинения за эмоциональность. Владимир Ростиславович переговорил с Константином Аркадьевичем. Все наши опасения развеяны. Взаимопонимание восстановлено», — прокомментировал перегоовры директор театра Анатолий Полянкин.