Тысячи человек вышли в Сеуле на митинг за отставку Пак Кын Хе

Около 12 тысяч человек собрал митинг в Сеуле с требованием отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщает AP со ссылкой на данные полиции.

Организаторы мероприятия говорят о 20-30 тысячах участников, пишет Koreatimes.co.kr.

Демонстранты прошли по центру южнокорейской столицы и скандировали антиправительственные лозунги.

Пак Кын Хе упрекают в том, что она допустила до управления страной свою подругу Цой Сун Силь, не занимавшую никаких государственных постов. Цой Сун Силь вносила правки в речи президента, знакомилась с секретными документами, вмешивалась в назначения чиновников.

Об этом стало известно после обнародования СМИ данных с компьютера одного из помощников Пак Кын Хе. Сегодня утром президент Южной Кореи уволила сотрудников своего секретариата.