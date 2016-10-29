Москалькова прокомментировала отсутствие России в СПЧ ООН

То что Россия не была избрана в Совет ООН по правам человека, не повлияет на ситуацию в стране, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Ее слова приводит ТАСС.

Накануне по итогам голосования 193 членов Генассамблеи ООН Россия не была переизбрана в СПЧ ООН, уступив место Венгрии и Хорватии.

«Мы были в совете определенное количество лет, уверен, что в следующий раз мы войдем», — заявил по итогам голосования постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин

«Ситуация с неизбранием России в СПЧ ООН, — отметила сегодня Москалькова, — мною, во-первых, воспринимается как временная, и, во-вторых, она никак не может повлиять на позитивные процессы по укреплению прав человека и гражданина в Российской Федерации».