Мутко пообещал изменить систему судейства в российском футболе

Исполком Российского футбольного союза (РФС) намерен пересмотреть систему судейства в российском футболе, заявил агентству «Р-Спорт» вице-премьер, президент РФС Виталий Мутко.

Как напоминает РБК, в последних матчах чемпионата России произошло несколько скандалов, связанных с ошибками судей. В частности, «Спартак» потребовал от РФС отстранить до конца сезона арбитров Сергея Иванова и Романа Усачева за их судейство на матче с «Зенитом», который закончился со счетом 4:2 в пользу петербургского клуба.

После матча глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов ушел в отставку.

«Мы в ближайшее время — думаю, что уже в понедельник — какие-то определенные изменения сделаем в этой системе. Готовится исполком РФС, вопросы судейства мы обязательно рассмотрим там, изменение всей этой системы судейской. Будем уже смотреть применение всех людей, кто на какой позиции что может сделать», — заявил Мутко.