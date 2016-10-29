Мутко рассказал о сложностях с покупкой прав на трансляцию ЧМ-2018

Российские телеканалы пытаются договориться с Международной федерацией футбола (ФИФА), требующей за трансляцию игр чемпионата мира 2018 года «сотни миллионов долларов», сообщил вице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко. Об этом говорится на сайте «Матч ТВ».

«Если за предыдущие чемпионаты запрашивали порядка 20 миллионов долларов, то сейчас вдруг речь идет о сотнях миллионов. Наш рынок еще так не вырос, и наши коллеги не хотят себе в убыток покупать», — заявил Мутко.

Чиновник добавил, что для покупки телевизионных прав на чемпионат «наши ведущие каналы объединены в пул».

«Сейчас пытаются договориться о цене. Этот вопрос находится в стадии сложных переговоров. Но я уже вижу, что идет сближение позиций», — отметил вице-премьер.

«Думаю, что в ФИФА понимают, что хозяйка чемпионата должна показывать турнир внутри страны. Буду еще обсуждать это с правительством, но нам бы не хотелось тратить на это бюджетные деньги — это все-таки коммерческий вопрос, рыночный», — подытожил глава РФС.