Минэкономразвития назвало приоритеты экономической политики РФ

Минэкономразвития подготовило прогноз социально-экономического развития России на 2017-2019 годы, в котором сформулированы основные приоритеты экономической политики страны в этот период, — импортозамещение и повышение качества жизни россиян, передает ТАСС.

Кроме того, в документе заложен расчет на то, что российская экономика в конце текущего года перейдет из состояния стагнации к восстановлению, после чего в 2017 году прогнозируется рост в 0,6%, в 2018 году — 1,7%, а в 2019 году — 2,1%.

Параллельно Минэкономразвития ожидает замедления инфляции к концу 2019 года до 4,1%.

Напомним, ранее эксперты РАНХиГС опубликовали отчет по итогам проведенного ими мониторинга социально-экономического положения страны. В нем говорилось, что в третьем квартале нынешнего года реальные доходы населения РФ снизились на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Такого падения благосостояния россиян не фиксировалось с 1999 года.