Опрос ABC показал сокращение разрыва между Клинтон и Трампом до 2%

Телеканал ABC и газета The Washington Post провели совместный опрос, который показал, что кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон лишь на 2% опережает соперника-республиканца ДональдаТрампа, говорится на сайте ABC.

Согласно данным исследования, за Клинтон собираются голосовать 47% опрошенных, за Трампа — 45%.

Неделю назад общенациональный опрос ABC показал отрыв Клинтон от Трампа на 12%.

По данным телеканала, резкое сокращение сторонников кандидата от демократов объясняется изменениями прогнозов по явке: возросло число сторонников Республиканской партии, которые собираются пойти на выборы.

Президентские выборы в США пройдут 8 ноября.