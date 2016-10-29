Познер обнаружил у оппонентов Райкина комплекс неполноценности

Телеведущий Первого канала Владимир Познер выразил поддержку худруку театра «Сатирикон» Константину Райкину, которого возмущали активисты, закрывающие выставки, и религиозные фанатики, отменяющие спектакли.

Об этом Райкин говорил на VII съезде Союза театральных деятелей России. В заочную полемику с ним вступили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министерство культуры России, байкер по прозвищу Хирург и глава Чечни Рамзан Кадыров. Поддержку Райкину выразил, в частности, режиссер Андрей Звягинцев.

Познер опубликовал на своем сайте обращение к Райкину, в котром написал: «На самом деле, в Ваших критиках и противниках говорит неграмотность, комплекс неполноценности, жажда разрушения и полное отсутствие толерантности ко всему, что им не по душе».

Познер также посоветовал худруку «не обращать внимания на окрики и оговоры тех, кто почему-то считает себя голосом народа».