КНДР пригрозила США и Японии превентивным ударом

Северная Корея в очередной раз заявила о способности нанести упреждающий удар по США и их союзникам, в том числе Японии «в случае малейшей провокации с их стороны», сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Заявление было сделано в ответ на размещение Южной Кореей на границе с КНДР некоего электронного дисплея шириной 18 метров и длиной 10 метров.

«Наступательные ядерные средства КНДР готовы к нанесению превентивного удара по ее врагам в случае малейшей провокации с их стороны в интересах защиты суверенитета народной республики и права на существование», — говорится в пресс-релизе.