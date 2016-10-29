Путин предложил ужесточить наказание силовикам за травлю бизнесменов

Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предполагает ужесточение ответственности сотрудников правоохранительных органов за необоснованное уголовное преследование предпринимателей.

Речь идет о внесении поправок в ст. 299 УК РФ — о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела.

Законопроект предусматривает увеличение срока лишения свободы за это преступление с нынешних пяти до семи лет, а в случае, если противозаконное деяние повлекло за собой крупный ущерб (от 1,5 млн рублей) или «иные тяжкие последствия» — от пяти до десяти лет.

Еще одна поправка — новый состав преступления (незаконное возбуждение дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшее прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба). Наказание за него предлагается установить в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он базируется на предложениях рабочей группы, которая занималась мониторингом и анализом правоприменительной практики в сфере предпринимательства.

Кроме того, в этой записке указано, что предварительное следствие по делам о воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК) передается от МВД Следственному комитету России. С этой целью предлагается внести изменения в ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса России.