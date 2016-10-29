В Москве проходит акция памяти жертв репрессий «Возвращение имен»

На Лубянской площади в центре Москвы сегодня с 10 до 22 часов проходит акция памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен». Участники собираются у Соловецкого камня и зачитывают имена, фамилии, профессии и даты расстрела людей, репрессированных в годы советской власти.

В акции, как сообщает ТАСС, приняли участие уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, глава Совета по правам человека Михаил Федотов и сенатор Владимир Лукин.

По словам Москальковой, акцию следует рассматривать как «назидание другим поколениям, молодым сотрудникам правоохранительных органов, что никогда неправда и отступление от закона и совести не проходит даром».

«Возвращение имен» проводится в десятый раз накануне Дня памяти жертв политических репрессий. Каждый желающий может получить у организаторов акции список из нескольких фамилий репрессированных и зачитать их.