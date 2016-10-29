Россия предложила Китаю вместе защищать интернет «от внешнего воздействия»

Россия предлагает Китаю сотрудничать в вопросах обеспечения интернет-безопасности и в хранения пользовательских данных. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин, передает «Прайм».

Говоря о безопасности в сети, Волин сообщил: «Здесь очень многое можно сделать вместе. [В частности это] необходимость обеспечить стабильность работы и неуязвимость от внешнего воздействия национального сегмента в сети интернет».

Он добавил, что его ведомство готово «презентовать нашим китайским партнерам целый набор предложений».

По словам чиновника, в России есть хорошие решения по обнаружению вирусов и борьбы с ними, а также разработками в области поиска уязвимостей.

«Особое значение это приобретает сегодня, когда определенные уязвимости мы начинаем находить в тех системах, которые поставляют наши западные партнеры, что имеет большое значение после ряда скандалов, связанных с разоблачениями Сноудена и ряда других вещей», — добавил замминистра.