Совбез ООН осудил обстрел посольства РФ в Сирии

Совет Безопасности ООН принял российскую резолюцию с осуждением обстрела зданий посольства РФ в Сирии, сообщает «Интерфакс».

Обстрел, по данным МИД России, произошел днем 28 октября. Неизвестными было выпущено два минометных снаряда. «Прицельный огонь велся из района Джобар, остающегося под контролем антиправительственных сил», — сообщало ведомство.

«Одна из мин разорвалась недалеко от главного входа в офисное здание посольства, вторая сдетонировала за внешней оградой дипмиссии. По счастливой случайности обошлось без жертв», — говорится в заявлении МИДа.

Посольству нанесен материальный ущерб, взрывом повреждены четыре автомобиля.