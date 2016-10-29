В Хабаровске прошел пикет против живодерок

Более 150 человек вышли в Хабаровске на пикет с требованием ужесточить ответственность за издевательства над животными и справедливое наказание для «хабаровских живодерок» — двух 17-летних девушек, которые, по версии следствия, брали в приютах животных, издевались над ними и убивали. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас очень важно поддерживать общественный резонанс в связи с расследованием дела о расправах над животными в Хабаровске», — сообщила агентству одна из организаторов пикета, представительница движения «Зоозащита-ДВ» Наталья Коваленко.

Две жительницы Хабаровска попали в после зрения СМИ и правоохранительных органов из-за постов «ВКонтакте», где они выкладывали снимки убитых и растерзанных собак и кошек, а также обсуждали новых жертв.