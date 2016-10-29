Сын Порошенко опубликовал декларацию о доходах

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Порошенко — сын президента страны Петра Порошенко — опубликовал электронную декларацию о доходах за 2015 год.

Документ появился на сайте Единого государственного реестра деклараций.

Порошенко-младший задекларировал зарплату депутата за весь 2015 год в размере 77,2 тысячи гривен (190 тысяч рублей) и 80,5 тысячи гривен (200 тысяч рублей) как деньги, выделенные на компенсацию расходов, связанных с депутатской деятельностью.

Также он задекларировал 1,96 млн гривен (4,9 млн рублей) дохода супруги Юлии Порошенко. На банковских счетах семьи Порошенко-младшего находится 24 млн рублей в долларах, евро и гривнах.

Алексей Порошенко задекларировал офис в Виннице площадью 178,50 кв. м и — вместе с супругой — квартиру в Киеве (80,66 кв.м).

На Порошенко-младшего также зарегистрированы три автомобиля: ГАЗ-14 «Чайка» 1981 года, BMW 320i Cabrio и Land Rover Discovery 4.0.