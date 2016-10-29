Минобороны РФ сообщило об извинении США за сближение военной авиации в Сирии

Минобороны России сообщило, что американские военные извинились за опасное сближение своего самолета Е-3 AWACS с российским истребителем Су-35 в Сирии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает «Интерфакс».

Накануне руководитель американскими воздушными операциями на Ближнем Востоке Джефф Харриган сообщил об опасном сближении российского и американского военных самолетов в Сирии. Он рассказал, что инцидент произошел ночью 17 октября, когда оба самолета летели с выключенными огнями и прошли на расстоянии около 800 метров друг от друга.

По словам Харригана, американский пилот попытался связаться с российским, однако тот на вызов не ответил. 18 октября, добавил Харриган, представители Пентагона связались с российским Минобороны, и там ответили, что российский пилот не заметил опасного сближения.

По словам Конашенкова, 17 октября «экипаж американского самолета в нарушение правил безопасности полета снизился почти на 1 км от занимаемой высоты и опасно приблизился на расстояние менее 500 метров к российскому истребителю Су-35».