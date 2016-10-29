В Канске спилили кол для увековечения Ивана Грозного

Деревянный кол, установленный на набережной в городе Канске Красноярского края, спилили. Об этом «ВКонтакте» сообщил автор композиции, красноярский художник Владислав Гультяев.

Спиленный кол-памятник в Канске Фото: Павел Сибилев «ВКонтакте»

Гультяев установил кол с окровавленным острием как напоминание об Иване Грозном, первый памятник которому в октябре 2016 года был официально открыт в Орле.