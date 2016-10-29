29 октября 2016, 14:35
В Канске спилили кол для увековечения Ивана Грозного
Деревянный кол, установленный на набережной в городе Канске Красноярского края, спилили. Об этом «ВКонтакте» сообщил автор композиции, красноярский художник Владислав Гультяев.
Спиленный кол-памятник в Канске
Фото: Павел Сибилев «ВКонтакте»
Гультяев установил кол с окровавленным острием как напоминание об Иване Грозном, первый памятник которому в октябре 2016 года был официально открыт в Орле.
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