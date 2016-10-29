На новой эмблеме украинской разведки меч пронзил карту России

Разведка Минобороны Украины впервые официально продемонстрировала свою новую эмблему, на которой сова пронзает мечом карту России. На этом обратил внимание портал Defence.ru.

По его данным, изображение впервые появилось в 2015 году, однако впервые эмблема с совой была использована на официальном мероприятии, причем с участием президента страны Петра Порошенко.

Подлинность снимка подтверждается и на сайте Порошенко, где в новости от 24 октября говорится, что президент представил коллективу нового начальника главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майора Василия Бурбу.

Над символом главного управления разведки помещена надпись «Украина выше всего».

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин в своем твиттере уже назвал символику главного управления разведки украинской армии «дебильной».