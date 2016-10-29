Tesla представила интегрированные в крышу дома солнечные батареи

Американская компания Tesla Motors представила свой новый продукт — солнечные батареи, интегрированные в крышу здания и не выделяющиеся на ее фоне. Об этом сообщается на сайте компании.

Презентацию батарей провел собственник и гендиректор Tesla Илон Маск. Компания предлагает четыре варианта оформления крыши с солнечными батареями — черепица, шиферная плитка, текстурированное стекло или стеклянная плитка.

Как заявил на презентации Маск, крыша, которую назвали Solar Roof, может полностью питать электричеством частный дом, при этом стоит дешевле обычных солнечных батарей, встроенных в кровлю.

Также Tesla представила усовершенствованный накопитель энергии Powerwall 2.