Трамп вложил 10 млн долларов в ТВ-рекламу

Два советника кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа сообщили изданию The Wall Street Journal, что миллиардер вложил в свою предвыборную кампанию 10 млн долларов, на которые рассчитывает поднять свой рейтинг.

25 млн долларов Трамп потратит на приобретение рекламы на телевидении в тех штатах, где у него минимальный отрыв от его соперницы — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Соответственно, почти половина этой суммы — это личные средства миллиардера.

Напомним, в начале предвыборной кампании Трамп обещал вложить в нее 100 млн долларов из своего капитала, но до сих пор потратил только 66 млн долларов. Получается, что за 12 оставшихся до выборов дней ему, чтобы выполнить обещание, надо потратить еще 44 млн долларов.

Ранее стало известно, что за 19 дней октября Трамп собрал около 30 млн долларов пожертвований.