Васильева описала ЕГЭ по литературе — 2018

Минобразования планирует уже в 2017/2018 учебном году оставить в ЕГЭ по литературе лишь творческую часть. Об этом РЕН ТВ заявила министр образования и науки Ольга Васильева.

По ее словам, в текущем учебном году «все пойдет, как раньше».

Со следующего же года, литература — «это будет единственный предмет, в котором будут только творческие задания с развернутым ответом».

Ученики должны будут провести литературоведческий анализ и сравнительно-изобразительный анализ произведения.

Также нужно будет написать сочинение на одну из пяти выбранных тем.