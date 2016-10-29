Захарова прокомментировала новую эмблему украинской разведки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новый логотип главного управления разведки Минобороны Украины, на котором сова пронзает мечом карту России.
Как написала Захарова на своей странице в Facebook, судя по всему «на Украине ко всем бедам добавилась еще одна — орнитологическая. Видимо, когда улетели все беркуты, за оружие пришлось взяться совам».
Вице-премьер по оборонному комплексу Дмитрий Рогозин и вовсе назвал символику «дебильной».
Обращаю внимание на дебильную символику украинских силовиков https://t.co/oPN6WEl00A pic.twitter.com/VQxZhFvSIf— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 29 октября 2016 г.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила РИА Новости, что, по ее мнению, на символику должны обратить внимание в Европе.
«Атрибутика военной разведки Украины — прямое доказательство государственного экстремизма, а поведение господина [президента Украины Петра] Порошенко — такой же атрибут насаждения экстремизма и национализма. Полагаю, есть основания требовать объяснения и правовой оценки», — сказала она.