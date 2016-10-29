Супруга Зельдина рассказала о его самочувствии

Состояние старейшего в мире действующего актера Владимира Зельдина остается стабильным, сообщила РИА Новости его супруга Иветта Зельдина.

В четверг она рассказала, что Зельдина положили в больницу три недели назад. «У него очень низкое давление, он чувствует себя то лучше, то хуже, и врачи следят за его состоянием», — говорила она.

Сегодня Зельдина сообщила, что актера перевели из военного госпиталя в другую больницу.

«Причину, почему врачи решили так поступить, я не знаю, но ухудшения здоровья нет, состояние стабильное», — отметила она.

Владимир Зельдин снялся более чем в 40 фильмах. С 1946 года он играет в Театре российской армии.