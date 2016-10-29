Земфира повредила колено на концерте в Берлине

Российская певица Земфира получила травму колена на концерте в Берлине. Как пишет «Комсомольская правда», исполнительница получила травму, прыгнув со сцены во время выступления 28 октября.

Очевидец, слова которого приводит Life.ru, сообщил, что Земфира травмировалась еще на сцене, когда упала на колени перед гитаристом.

«Повредила левое колено, у нее были джинсы с порванными коленями. На шоу заметно не было, но когда она поднялась, она начала осматривать колено. Она сказала в микрофон, что немного повредила колено, но это не помешает. К врачам не обращалась, со сцены не уходила», — отметил зритель концерта.