Экс-командир «Айдара» пошутил о своем миллиардном состоянии

Бывший командир батальона «Айдар» и депутат Рады Сергей Мельничук пошутил, указав в своей декларации о доходах за 2015 год состояние в размере 1 трлн гривен. Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на пресс-службу депутатской группы «Воля народа».

«Это была такая неудачная шутка с его стороны», —заявила руководитель пресс-службы.

В группе пообещали, что позднее Мельничук сам объяснит произошедшее.

Ранее сообщалось, что депутат указал в декларации о доходах наличие у него суммы в размере 1 трлн гривен наличными или примерно 39,17 млрд долларов.

Стоит отметить, что обладание подобной суммой сделало бы Мельничука богаче американского финансиста Джорджа Сороса и основателей Google Ларри Пейджа и Сергея Брина.