В Петербурге произошла стрельба в кафе

В Санкт-Петербурге в ресторане сети быстрого питания Burger King на Невском проспекте мужчина открыл стрельбу по посетителям. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Инцидент произошел ночью 30 октября. Между посетителями заведения возник конфликт, после чего мужчина с рыжей бородой начал стрелять по людям из травматического пистолета.

В результате двоих пострадавших госпитализировали в Мариинскую больницу.