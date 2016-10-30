В Волгоградской области автобус задавил трех девочек на переходе

В Иловлинском районе Волгоградской области автобус насмерть задавил трех девочек в момент, когда они переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка МВД Светлану Смолянинову.

Трагедия произошла на 73-м километре трассы Волгоград — Москва. Водитель автобуса — 27-летний уроженец Дагестана — не уступил детям дорогу.

В итоге две девочки в возрасте 12 и пяти лет скончались на месте, а их 11-летняя подруга умерла уже по дороге в больницу в машине скорой помощи.

«Водитель задержан. Он находится в отделе полиции. Возбуждено уголовное дело. На место ДТП выехал врио начальника главка», — заявили в МВД.