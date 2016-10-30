Корабль ВМС США досрочно ушел из Черного моря

Эскадренный миноносец ВМС США «Карни» с системой противоракетной обороны «Иджис» досрочно покинул Черное море. Об этом сообщает «Интерфакс».

Корабль пробыл в акватории Черного моря всего шесть суток вместо разрешенных 21.

Предназначенный для обнаружения и перехвата баллистических ракет, а также нанесения высокоточных ударов крылатыми ракетами эсминец выполнил заход в румынский порт Констанца.

Решение о выводе американского эсминца принято в связи с заходом в Средиземное море корабельной авианосной группы ВМФ России во главе тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов». Ранее СМИ сообщили, что у берегов Северной Африки замечены также подлодки РФ с крылатыми ракетами.