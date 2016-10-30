СМИ заявили о применении боевиками химоружия в Алеппо

СМИ со ссылкой на ополчение сирийского Алеппо сообщили, что террористы могли обстрелять позиции армии Сирии и ополченцев на юго-западе снарядами с отравляющим газом, передает РИА Новости.

«Боевики обстреляли нас и военных в районе академии Асада самодельными ракетами с отравляющим газом. Какой именно химикат был использован, пока затрудняемся сказать», — отметил член ополчения.

Стоит отметить, что западная коалиция обвиняет Дамаск в применении химоружия, однако власти Сирии эти обвинения опровергают.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что уже 13 дней не участвует в авиаударах на территории Алеппо.