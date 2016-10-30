«Росатом» отказался прекращать коммерческие поставки урана в США

«Росатом» заявил, что не планирует ограничивать коммерческие поставки урана на энергетический рынок США. Об этом сообщает РИА Новости.

Информацию о возможном ограничении поставок опубликовали американские онлайн-СМИ.

«"Росатом" со всей ответственностью заявляет, что с российской стороны никакие меры по ограничению поставок урановой продукции на американский рынок не рассматриваются», — заявили в госкорпорации.

В компании отметили, что коммерческие поставки обусловлены долгосрочными контрактами, которые подлежат безусловному выполнению.

Как уточнил замглавы «Росатома» Кирилл Комаров, госкорпорация «безупречно выполняла контрактные обязательства даже в самые непростые периоды в российско-американских отношениях». Он призвал не ставить под сомнение надежность российских поставок.