СМИ рассказали о движущихся к Сирии подлодках РФ с крылатыми ракетами

К авианосной группе кораблей ВМФ России, возглавляемой крейсером «Адмирал Кузнецов», могли присоединиться три российские подлодки с крылатыми ракетами. Об этом пишет The Sunday Times.

Газета ссылается на источники в военно-морской сфере. По их данным, подлодки оснащены ракетами класса «Калибр», и они «движутся в сторону Сирии». В настоящее же время группа кораблей находится у северного побережья Африки в «режиме ожидания».

Британскому флоту удалось зафиксировать две атомные и одну дизель-электрическую подводные лодки. Они могли войти в Северную Атлантику из портов в районе Мурманска.

По словам источника, факт перемещения подлодок с ракетами «вызывает опасения, что президент Путин готов отдать приказ о разрушительной атаке» по сирийскому Алеппо.