В Италии произошло сильное землетрясение

В центральной части Италии произошло землетрясение магнитудой 7,1. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр землетрясения расположился в 68 км юго-восточнее города Перуджа. Толчки зафиксировали в 07:41 по местному времени (09:41 мск).

Как сообщается на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров и в 125 км северо-восточнее Рима. По данным центра, магнитуда землетрясения составила 6,5.

Между тем в России также зафиксированы толчки. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Апшеронском районе Краснодарского края, передает РИА Новости. Толчки зафиксированы в 8:40 мск. Эпицентр находился между Туапсе и поселком Нефтегорск на глубине 10 км.