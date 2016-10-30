Евросоюз подписал с Канадой соглашение о торговле

Евросоюз заключил с Канадой торгово-экономическое соглашение. Об этом сообщает Reuters.

Документ подписали премьер-министр Канады Джастин Трюдо и главы различных институтов ЕС.

Стоит отметить, что ранее подписанию соглашения противостояли три франкоязычных субъекта бельгийской федерации во главе с Валлонией. В итоге договор был одобрен с условием выдвинутых в отношении правительства Бельгии требований в обмен на предоставление права подписать договор.

Отметим, соглашение о торговле было одобрено Советом ЕС 29 октября.