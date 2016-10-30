СМИ сообщили о несанкционированном прочтении ФБР новых писем Клинтон

Директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми мог отправить письмо в конгресс США о новых электронных письмах, которые могут приложить делу о частном почтовом сервере кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, еще до разрешения минюста прочитать их. Об этом пишет Yahoo News со ссылкой на трех правительственных чиновников, близких к расследованию.

По словам одного их них, Коми на момент написания письма «не имел никакого представления о том, что содержится в электронных письмах», а речь шла о письмах, хранящихся на ноутбуке экс-конгресcмена Энтони Винера, мужа главного помощника Клинтон Хумы Абедин.

На момент подготовки заметки, по некоторым данным, ФБР еще обсуждало с минюстом ордер на прочтение найденных писем. «У нас нет ордера. Переговоры проходят с целью определиться, как лучше всего действовать дальше», — отметил чиновник из правоохранительных органов.

Как отмечают источники, Коми еще 27 октября утвердил рекомендацию о необходимости получить юридическое разрешение на доступ к новым материалам.