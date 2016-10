Сторонники Клинтон заподозрили директора ФБР в связях с Россией

Конгрессмен от Демократической партии Тим Райан заявил, что Россия может иметь отношение к расследованию ФБР дела об электронной переписке кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Его слова передает CNN.

«Откуда взялись эти документы? Как они попали к ФБР? Вовлечена ли Россия в это? Мы не имеем ни малейшего понятия о том, откуда берутся эти документы», — задался вопросами Райан.

Слова конгрессмена ранее подтвердил председатель национального комитета Демократической партии США Говард Дин. Он написал в своем твиттере, что директор Федерального бюро расследований Джеймс Коми своим требованием расследовать дело о переписке Клинтон подорвал доверие к спецслужбам.

Comey tried to do what he thought was right. He totally botched the presentation and may have destroyed the credibility of the FBI forever.