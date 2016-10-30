Выборы президента в Молдавии признаны состоявшимися

В Молдавии в выборах президента приняли участие уже свыше трети избирателей. Как передает «Интерфакс», согласно местным законам, выборы признаны состоявшимися.

По данным члена Центральной избирательной комиссии Юрия Чокана, к 14:30 на участки пришли более 965 тысяч избирателей или около 35% избирателей.

Отмечается, что зафиксированная явка является самой высокой после парламентских выборов 2001 года. Активность избирателей на 5% выше, чем на парламентских выборах 30 ноября 2014 года.

Отметим, Кодекс о выборах предусматривает, что выборы президента Молдавии состоялись, если в них приняли участие более одной трети избирателей.