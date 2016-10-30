Над Гробом Господнем решили прорубить окно

Руководитель работ по реставрации в храме Гроба Господня Антония Марополу заявила, что реставраторы планируют прорубить небольшое окно в мраморной плите над Ложем Иисуса Христа. Такое заявление Марополу прозвучало в интервью телеканалу РЕН ТВ.

Благодаря окну паломники смогут увидеть часть Ложа Воскресения.

«Мы открыли гроб и провели работы, сейчас святой камень закрыт. Конструкции, которые поддерживают эдикулу (гробницу), укреплены, и к марту мы надеемся закончить работы по реконструкции трехдневного Ложа Господня и покажем результаты представителям трех конфессий», — отметила реставратор.

По словам Марополу, эдикуле угрожали влага и свечная копоть. «Конечно, мы понимаем, что подземные конструкции храма Гроба Господня — это живая система полная туннелей, каналов с водой, цистерн. Мы все зафиксировали, потому что наводнение может поставить под угрозу состояние эдикулы», — заключила Марополу.