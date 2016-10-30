Исландское правительство ушло в отставку

Правительство Исландии вместе с его премьером Сигюрдюром Инги Йоуханнссоном объявило об отставке. Об этом пишет New York Times.

По итогам выборов, которые состоялись ранее, Прогрессивная партия во главе с действующим премьером набрала всего 11,5% голосов. Таким образом, ее представительство в парламенте снизилось с 19 мест до 8.

Большинство голосов досталось правоцентристской Партии независимости. За нее проголосовали 29% избирателей, она получит 21 место в парламенте. На третьем месте, как уже сообщалось ранее, оказалась Пиратская партия с 15% голосов. Столько же голосов у партии «Левых зеленых», оба объединения получат по 10 депутатских мест.