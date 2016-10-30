В США введена в строй новая подлодка

В США ввели в эксплуатацию новую подводную лодку «Иллинойс». Об этом сообщает Associated Press.

Торжественная церемония запуска АПЛ прошла на базе подводных лодок в Гротоне в штате Коннектикут. В ней приняла участие первая леди Мишель Обама. «Работа с нашим военным сообществом была самой большой честью в моей жизни», — отметила она.

По словам супруги президента, она «безмерно горда» участием в мероприятии. Обама напомнила, что АПЛ назвали в честь ее родного штата.

Всего на проект ушло почти пять с половиной лет. Его стоимость оценивается в 2,7 миллиарда долларов. Данная подлодка стала 13-й по счету АПЛ класса «Вирджиния».