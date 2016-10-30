Госдеп рекомендовал дипломатам из США уехать из Стамбула

Госдепартамент США выпустил предписание семьям дипломатов из генерального консульства в Стамбуле покинуть город. Оно размещено на сайте ведомства.

Данное решение принято в связи с возросшей активностью экстремистских групп. В Госдепе предполагают, что они могут организовать атаки на американских граждан в районах Стамбула в тех местах, где они проживают или часто бывают.

Пока данное решение распространяется только на генконсульство в Стамбуле, а не на другие дипломатические представительства.

Помимо прочего, американцам предписано избегать поездок на юго-восток страны.

По словам представителей Госдепа, власти Турции продолжают отказывать задержанным и арестованным американцам в праве на доступ консула, либо допускают задержки в этих процессах.