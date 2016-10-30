При бомбардировке йеменской тюрьмы погибли 60 человек

В Йемене во время бомбардировки города Ходейда, который находится под контролем хуситских повстанцев, погибли 60 человек. Все они находился в тюрьме службы безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей и источники в медицинских кругах.

По данным ВВС, погибли 43 человека.

Всего на момент бомбардировки в тюрьме находились 84 заключенных.

Бомбардировка могла осуществляться силами авиации коалиции арабских стран под руководством Саудовской Аравии. Она поддерживает правительство Йемена в борьбе с повстанцами.