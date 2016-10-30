Синоптики пообещали Москве затяжной снегопад

В Москве снегопад продолжится в ближайшие два дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста погодного центра «Фобос».

«Вчера утром в Москве был 1 сантиметр на метеостанции ВДНХ, сегодня утром снежный покров увеличился до 5 сантиметров. В западных районах Московской области 7–8 сантиметров», — пояснили синоптики.

При этом, как отмечают специалисты, толщина снежного покрова существенно не изменится, так как частично выпавший снег будет подтаивать.