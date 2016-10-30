Веснина и Макарова победили в итоговом турнире WTA в парном разряде

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина победили в итоговом турнире Женской теннисной ассоциации в парном разряде. Об этом сообщает ТАСС.

Российским спортсменкам удалось обойти американки Бетани Маттек-Сэндс и чешки Люси Шафаржовой. Счет встречи — 7:6, 6:3, она продолжалась 1 час 37 минут.

Ранее в полуфинале Веснина и Макарова обошли Мартину Хингис (Швейцария) и Саню Мирзу (Индия) в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, [10:6].

Турнир проходил в Сингапуре с 23 по 30 октября.