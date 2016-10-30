«Сатирикон» подтвердил извинения Мединского перед Райкиным

В театре «Сатирикон» рассказали, что глава Минкульта Владимир Мединский принес извинения худруку театра Константину Райкину по телефону. Соответствующее заявление опубликовано на сайте театра.

Райкин не смог лично присутствовать при встрече с Мединским 27 октября в связи с гастролями, поэтому вместо него интересы театра представлял директор «Сатирикона» Анатолий Полянский.

В итоге Мединский позвонил Райкину и извинился перед ним за «оскорбительные выражения и тон» первого замминистра культуры Владимира Аристархова, который на заседании Общественной палаты 17 октября негативно высказался в адрес худрука. Обе стороны принесли взаимные извинения «в излишней эмоциональности» и договорились «о дальнейшем взаимоуважительном сотрудничестве».

Ранее замминистра культуры РФ Александр Журавский заявил, что «непонимание» между ведомством и руководством театра «Сатирикон» преодолено.