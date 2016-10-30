Экс-командир «Айдара» оказался миллиардером

Бывший командир украинского батальона «Айдар», народный депутат Верховной Рады Украины Сергей Мельничук в 2015 году увеличил свое состояние до 1 трлн гривен 38,7 млрд долларов). Такие данные содержатся в его декларации о доходах, размещенной на сайте украинского Единого государственного реестра деклараций.

За год депутат заработал 73 тысячи гривен (около 2,9 тысяч долларов) в виде зарплаты депутата.

Мельничук, помимо прочего, владеет квартирой в Виннице площадью 65,1 кв. м., земельным участком в Винницкой области площадью 2 450 кв. м., а также двумя автомобилями — ГАЗ 1988 года выпуска и Jeep Grand Cherokee.

Работа депутатом является единственным источником доходов Мельничука, в декларации он также указал, что состоит в ряде общественных организаций.