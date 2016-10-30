Посетитель развеял прах наставника над оркестровой ямой в Метрополитен-опере

В нью-йоркской Метрополитен-опере вечером 29 октября неизвестный мужчина распылил некое вещество над оркестровой ямой. Об этом сообщает телеканал NBC.

Выяснилось, что мужчина развеял человеческий прах. Некоторые зрители впоследствии рассказали полиции, что он якобы заявил им, что намерен развеять прах своего учителя.

Личность мужчины установлена, но не разглашается. Полицейские отметили, что у него не было преступных намерений, более того, мужчина мог не осознавать, что совершает нечто противозаконное.

Отметим, инцидент произошел во время оперы Джоаккино Россини «Вильгельм Телль». В итоге она была отменена,а зрителей в целях безопасности пришлось эвакуировать.