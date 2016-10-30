Экипаж МКС вернулся на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС» совершил благополучное приземление в Казахстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подмосковный Центр управления полетами.

Аппарат доставил на Землю участников 48-й и 49-й длительных экспедиций — космонавта Роскосмоса Анатолия Иванишина, астронавта японского JAXA Такую Ониши и астронавта НАСА Кэтлин Рубинс.

Стоит отметить, что ракета-носитель «Союз-ФГ» с первым модифицированным пилотируемым кораблем новой серии «Союз МС» отправилась на МКС 7 июля. С этого момента экипажу удалось выполнить программу научно-прикладных исследований и экспериментов, а также дооснастить орбитальный комплекс оборудованием.

В настоящее время на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимбоу.