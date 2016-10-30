В Исландии на выборах Пиратская партия оказалась в тройке лидеров

В Исландии Пиратская партия оказалась на третьем месте входе внеочередных парламентских выборов. Такой результат партия показывает по итогам подсчета около 40 процентов голосов, сообщает Reuters.

Пока партии удалось набрать 14 процентов. Стоит отметить, что данный результат стал для «пиратов» лучшим за всю историю участия в национальных парламентских выборах.

На первом месте с почти 30 процентами голосов оказалась правоцентристская Партия независимости. На втором месте оказалось «Левое зеленое движение» с 16 процентами.

Как сообщает сайт Iceland Monitor, Пиратская партия может получить в парламенте девять мест.