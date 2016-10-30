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30 октября 2016, 03:46
Мемория

Мемория. Моисей Рижский

Моисей Рижский
Моисей Рижский
Фото из семейного архива Марка Рижского

30 октября 1911 года родился Моисей Рижский, библеист

 

Личное дело

Михаил (Моисей) Иосифович Рижский (1911—2000) родился в местечке Воронеж Черниговской губернии. Учился в еврейской школе, хедере, куда его определил отец – набожный иудей. Отец заставлял его читать Библию каждый день, и, вероятно, это повлияло на то, что у мальчика сформировалось непростое отношение к Библии: большой интерес к этой книге породил вольнодумные вопросы к ее содержанию. Этот факт стал определяющим для всей последующей жизни Моисея Рижского.

После революции доучивался в советской школе-десятилетке, которую окончил в 1928 году. После окончания школы он уехал в Донбасс, где работал шахтером, затем перебрался в Ленинград, устроившись рабочим на Невский машиностроительный завод им. Ленина. Заработав трудовой стаж, необходимый для поступления в вуз, успешно сдал экзамены в Ленинградский физико-механический институт, поскольку исторические факультеты в столичных вузах были ликвидированы во время гонений на историков.

Проучившись в институте до  1933 года, был призван в армию. Отслужил два года в Хабаровском крае на границе СССР и Манчжурии в составе конного артиллерийского дивизиона.

В 1935 году после демобилизации приехал в Москву и был принят в МГУ на физико-математический факультет на второй курс заочного отделения.  В это время в институтах и университетах страны стали вновь открывать исторические факультеты. В  1936  году том же году Рижский перевелся на второй курс вновь открывшегося истфака МГУ. В 1941 году он окончил его с красным дипломом и поступил в аспирантуру Московского государственного университета.

Сразу после начала войны Моисей Рижский ушел на фронт. Прошел всю войну, командуя ротой отдельного инженерно-строительного батальона.

После окончания Великой Отечественной войны вернулся в МГУ - уже в качестве преподавателя. Параллельно работал в Московском педагогическом институте.

В 1950 году Рижский защищает диссертацию, посвященную исследованию трактатов агрономов Древнего Рима «Рабство в сельском хозяйстве древней Италии по сочинениям римских агрономов». После этого он был отправлен на преподавательскую работу в Читинский педагогический институт, где вскоре был назначен заведующим кафедрой всеобщей истории. В это же время он начинает глубоко изучать латынь и переводить древнеримские тексты. В частности, широко известны его переводы философских трудов Цицерона (были изданы в 1985 году).

В 1952 г. Михаил Рижский начинает археологическую деятельность. Совместно с известным исследователем древних артефактов Сибири и Средней Азии А.П. Окладниковым, он 10 лет провел в археологических экспедициях. Итогом этой работы стала серия научных и научно-популярных книг: «Древности Забайкалья» (Чита, 1962), «Из глубины веков. Очерки о древностях Забайкалья» (Иркутск, 1965), «Археология Забайкалья» (Чита, 1973) и ряд очерков по археологии Забайкалья в многотомной «Истории Сибири».

Однако основным направлением научной работы ученого к этому времени становится исследование текстов Библии. Работая в Читинском педагогическом институте Рижский в 1960 году публикует свои первые книги на библейскую тему — «Что такое Библия?» и «Беседы о религии».

В 1962 году  А. П. Окладников приглашает Рижского на только что открывшийся гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Он переезжает в знаменитый Академгородок и на многие годы становится  бессменным преподавателем латыни и истории Древнего мира в Новосибирском университете. Также он ведет спецкурсы и спецсеминары по истории религии и библеистике, руководит дипломниками и аспирантами по проблемам библеистики, истории христианства, истории мировых религий.

В 1985 году в нескольких номерах журнала «Наука и религия» выходит цикл научно-популярных статей Рижского по библеистике. Созданная им в 1987 научно-популярная монография «Библейские пророки и библейские пророчества» получает премию на конкурсе научно-популярных работ Всесоюзного общества «Знание». В 1992 году выходит большой труд «Библейские вольнодумцы».

Последней изданной работой Рижского стала «Книга Экклезиаста. В поисках смысла жизни». В ней он опроверг представление об Экклезиасте, как о проповеднике пессимизма и отчаяния. Отправной точкой в этой версии стали слова: «И познал я, что нет иного счастья для человека, как радоваться жизни и делать добро в жизни своей».

В последние годы жизни ученый работал над переводом Книги Пророка Даниила.

Умер Моисей Рижский  19 августа 2000 года в Новосибирске в возрасте 88 лет.

 

Чем знаменит

 
Фото из семейного архива

Моисей Рижский является одним из самых выдающихся реконструкторов и исследователей текста Библии советской эпохи. Его книги подвергались тщательной идеологической цензуре, поэтому выход в свет многих из них задерживался годами. Главным трудом ученого стала «Книга Иова» из Ветхого Завета, которую он самостоятельно перевел и снабдил всесторонними научными историко-лингвистическими комментариями. В этой работе не только были учтены многочисленные разночтения в различных версиях,  рукописях и переводах «Книги Иова»,   но и сделана попытка восстановить первоначальный смысл оригинала,  искаженный позднее добавлениями и переделками.

Также широко известны его переводы философских трактатов Цицерона - эту книгу отметили все крупные отечественные и зарубежные исследователи.

 

О чем надо знать

Моисей Рижский был одним из идейных вдохновителей гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Он оказал огромное влияние на несколько поколений студентов НГУ. В частности, именно он ввел на факультете традицию награждения студентов-первокурсников грамотами, составленными на латинском языке, а также исполнение студенческого гимна Гаудеамус.

 

Прямая речь

О религии: «Я человек безрелигиозный и давно уже отказался от веры в существование Бога,  потому что безнравственно взваливать ответственность на Бога за все страдания, в которых виноваты сами люди».

Преподаватель НГУ К.А. Тимофеев о Рижском: «Михаил Иосифович, конечно,  безбожник,  но живет по-божески и учит быть человеком».

Студентка Виктория Быкова о профессоре Рижском: «Михаила Иосифовича очень помню! Как латынь сдавала ему, первый «коллёквиум» на 1-м курсе. Он так удивлялся, что я такая маленькая пришла (сама!) в университет учиться, а я удивлялась, что он, такой старенький (сам!), лекции читает. Так сидели и умилялись». 

 

6 фактов о Моисее Рижском

  • Когда в  1936  году  в МГУ открылся исторический факультет и Рижский обратился к ректору с просьбой перевести его туда, ректор-математик долго не соглашался.  Но в конце концов  разрешил, хотя и с условием сдать все экзамены за первый курс истфака экстерном не ниже чем на отлично.  Именно в это время Моисей Рижский и изучил латинский язык,  занимаясь две недели неотрывно по 18  часов в день.
  • Моисею Рижскому так и не удалось защитить докторскую диссертацию. За труд по переводу и историко-филологическому анализу текста философской поэмы иудейского автора, вошедшей в библейский канон под названием «Книга Иова», ему было присвоено звание профессора Новосибирского университета honoris causa, но до конца жизни он так и оставался кандидатом наук.
  • В 1978 году в Новосибирске была опубликована научная монография Моисея Рижского «История переводов Библии в России». По сей день она остается единственной в России работой, посвященной судьбам Библии в нашей стране.
  • Преподавать в НГУ Моисей Рижский закончил за 5 месяцев до своего 89-летия, до которого так и не дожил.
  • Студенты НГУ называли своего любимого преподавателя «Папа Рижский».
  •  С 2001 года в Новосибирске проводятся научные конференции, посвященные памяти Моисея Рижского. 

 

Материалы о Моисее Рижском:

Биография Моисея Рижского

Моисей Рижский. Биография на persones.ru  

Г. Г. Пиков. Атеизм профессора М. И. Рижского

Статья о Моисее Рижском в Википедии 

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