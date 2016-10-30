Минкульт назвал улаженным конфликт с руководством «Сатирикона»

Замминистра культуры РФ Александр Журавский заявил о преодолении «непонимания» между ведомством и руководством театра «Сатирикон». Его слова размещены на сайте ведомства.

Журавский отметил, что «каждая из сторон допустила излишне эмоциональные и несправедливые, по оценке другой стороны, суждения, которые были усилены средствами массовой информации». Замминистра, однако, пояснил, что «после спокойного обсуждения и разговора» между министром культуры Владимиром Мединским и художественным руководителем «Сатирикона» Константином Райкиным «инцидент исчерпан и непонимание преодолено».

«Коллеги из "Сатирикона" посчитали несправедливой нашу оценку экономической ситуации, мы не готовы признать справедливой их оценку финансового состояния театра и претензии в цензуре», — поведал Журавский.

В Минкульте также заявили, что 27 октября Мединский провел встречу с директором театра Анатолием Полянкиным,в ходе которой он «подтвердил готовность после утверждения федерального бюджета на 2017 год оказать содействие театру в будущем году».